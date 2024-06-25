Что такое малиновое дерево и как его вырастить

Видели в продаже "малиновые деревья"? Продавая такое чудо, ушлые маркетологи надеются, что неопытный садовод и правда решит, что ягоды с такой культуры можно будет без проблем и без особых усилий по уходу собирать не один год – "дерево" ведь, значит, имеет ствол и многолетние, обильно плодоносящие побеги… "Дополнением" к описанию "малинового дерева" идут обещания гигантских ягод, неимоверных урожаев до 15 кг с одного растения и упрощенный уход (никаких подвязок и шпалер).