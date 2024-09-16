«Анархический рай» Как Telegram стал инструментом большой политики и почему его хотят запретить в разных странах?

После ареста основателя Telegram Павла Дурова во Франции стало известно, что сразу несколько других стран начали расследование возможных правонарушений, совершаемых на платформе, и недостаточной модерации контента.
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