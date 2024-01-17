Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Медь дешевеет из-за сильного доллара

Медь в Лондоне дешевеет в среду из-за давления со стороны более сильного доллара, сообщает Reuters.Трехмесячный контракт на медь на Лондонской бирже металлов CMCU3 снизился на 0,1% до $8 343,50 за метрическую тонну, в то время как самый продаваемый февральский контракт на медь на Шанхайской фьючерсной бирже SCFcv1 вырос на 0,2% до 67 940 юаней ($9 448,97) за тонну.

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