"Орлы" и "гиббоны" губернатора Русских

Кажется, что еще не совсем просохли на тротуарах и площадях бывшего Синбирска - "следы" экс-губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, которому многие журналисты помогли покинуть нагретое губернаторское кресло.
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