В Перми самолет Smartavia при посадке выкатился за пределы полосы

Наземные службы аэропорта решают вопрос об эвакуации самолета на стоянку.<strong>Самолет авиакомпании Smartavia, летевший рейсом 5Н 583 из Санкт-Петербурга, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Перми.
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