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Рэпер Млечный записал дисс на Слуцкого: «Эй, мистер КВНщик, тормозите, с таким составом сборной вас уволят быстрее, чем из «Халл Сити»

Президент « Банки » рэпер Млечный записал шуточный трек, в котором обратился к главному тренеру сборной медиафутбола России Леониду Слуцкому.

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