Житель Еревана после слов Захаровой устроил погром у памятника детям блокадного Ленинграда

В Сети появилось видео, где мужчина топчет ленту в цветах русского флага и высказывает своё недовольство в адрес представителя МИД России26 января Посол России в Армении Сергей Копыркин принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику "Детям блокадного Ленинграда".