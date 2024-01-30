Житель Еревана после слов Захаровой устроил погром у памятника детям блокадного Ленинграда

В Сети появилось видео, где мужчина топчет ленту в цветах русского флага и высказывает своё недовольство в адрес представителя МИД России26 января Посол России в Армении Сергей Копыркин принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику "Детям блокадного Ленинграда".
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