Путин: погранслужба России должна надежно прикрывать рубежи вблизи зоны боевых действий

Президент РФ Владимир Путин заявил, что пограничная служба России должна обеспечить надежное прикрытие рубежей России в непосредственной близости от зоны боевых действий и быстрое прохождение военных и гражданских грузов в новые регионы страны.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что пограничная служба России должна обеспечить надежное прикрытие рубежей России в непосредственной близости от зоны боевых действий и быстрое прохождение военных и гражданских грузов в новые регионы страны.
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