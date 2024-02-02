Среди разнообразия пряных трав можно растеряться

Видов трав так много, что вы запутаетесь! А если растения являются «родственниками» и даже имеют схожие названия, стоит внимательно изучить особенности каждой культуры, чтобы правильно выращивать, собирать и использовать их с пользой для здоровья.
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