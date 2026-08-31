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Таганско-Краснопресненскую линию метро продлят в район Куркино

Таганско-Краснопресненскую линию метро продлят в район Куркино

Таганско-Краснопресненскую линию московского метро планируется продлить до района Куркино. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с учителями и учащимися новой школы в Куркино.

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