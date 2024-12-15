Маск: США ждут большие неприятности из-за дефицита бюджета

Соединенные Штаты могут столкнуться с финансовыми и экономическим проблемами в ближайшее время. Такое заявление сделал американский предприниматель Илон Маск на своей странице в социальной сети X* (бывшая Twitter).
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