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Петербургская полиция в ходе рейда выявила более 50 нелегальных мигрантов

Петербургская полиция в ходе рейда выявила более 50 нелегальных мигрантов

Global Look Press | Maksim Konstantinov Полиция провела рейд по выявлению нарушителей миграционного законодательства в Северной столице, рассказал руководитель отдела информации и общественных связей ГУВД Петербурга и Ленобласти Вячеслав Степченко.

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