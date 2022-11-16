Петербургская полиция в ходе рейда выявила более 50 нелегальных мигрантов

Global Look Press | Maksim Konstantinov Полиция провела рейд по выявлению нарушителей миграционного законодательства в Северной столице, рассказал руководитель отдела информации и общественных связей ГУВД Петербурга и Ленобласти Вячеслав Степченко.
Global Look Press | Maksim Konstantinov Полиция провела рейд по выявлению нарушителей миграционного законодательства в Северной столице, рассказал руководитель отдела информации и общественных связей ГУВД Петербурга и Ленобласти Вячеслав Степченко.
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