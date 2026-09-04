Проректор ДВФУ рассказал о стажировках студентов в лучших вузах Азии

Проректор по международной деятельности ДВФУ и директор Восточного института Евгений Власов в беседе с вице-президентом медиагруппы «Звезда» по специальным проектам Анной Шафран на полях ВЭФ рассказал о новых программах академической мобильности с ведущими вузами Азии.