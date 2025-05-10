Токен Doodles NFT завис после раздачи

Запущенный 9 мая на блокчейне Solana токен DOOD от проекта Doodles заметно потерял в цене после ожидаемого эирдропа: рыночная капитализация упала почти на 40%, сократившись с более $100 млн до примерно $60 млн, согласно DEX Screener.