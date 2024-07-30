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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кевин Дюрэнт поспорил с болельщиками, которые считают, что внедрение правил ФИБА в НБА сделало бы игру более интересной

Некоторые поклонники после победы США над Сербией на старте олимпийского турнира обратили внимание на возросший уровень физической борьбы и меньшее количество попыток спровоцировать фол, в то время как интенсивность игры осталась на прежнем уровне.

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