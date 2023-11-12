102-летняя бабушка блогерши раскрыла секреты своей привлекательности

Бабушка зрелого возраста блогерши Тэй (фамилия неизвестна) раскрыла секреты своей привлекательности. На размещенных кадрах 102-летняя родственница юзерши с никнеймом taygusta рассказала, что сохранить свой внешний вид ей помогает сок.
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