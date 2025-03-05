Ефимов: в 2024 году по реновации расселили более 300 старых домов

В Москве в прошлом году было расселено 307 домов старого жилого фонда по программе реновации. Как сообщил Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, жители этих строений смогли переехать в новое жилье, в котором имеется улучшенная отделка.