Иркутская область готовится к заморозкам

С 13 по 15 мая в Иркутской области ожидается неблагоприятная погода. Ночью прогнозируются заморозки до -6 градусов, в отдельных районах возможны небольшие дожди и мокрый снег, а ветер усилится до 14 метров в секунду.
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