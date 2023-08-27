Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Энтони Эдвардс об общении со Споэльстрой: «Теперь я понимаю, что имеют в виду, говоря о культуре «Хит»

Атакующий защитник сборной США и «Минесоты» Энтони Эдвардс признался, что общение с главным тренером «Майами» Эриком Споэльстрой оправдало все его ожидания.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх