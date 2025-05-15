Дорогие машины и часы: что нашли при обыске у бывшего начальника челябинской ГАИ

Александр Гайде задержан за коррупционные преступления.Третье следственное управление Следственного комитета РФ по Челябинской области возбудило уголовные дела в отношении экс-руководителя отдела ГИБДД УМВД по Челябинску Александра Гайде и директора коммерческой компании Ромика Варданяна.
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