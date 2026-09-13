James Bond's First Live-Action Adventure Was In An Episode Of A Near-Forgotten TV Show

The name's Bond . Jimmy Bond? 007 saw his first adventure play out on the small screen - but he wasn't quite the spy we'd all come to love.
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