Австралия не стала отказываться от добычи угля

Австралия не намерена присоединяться к договоренностям о постепенном отказе от использования угля, заявил глава австралийского правительства Скотт Моррисон по прибытию в Рим для участия в саммите лидером стран G20, сообщает газета The Australian.
Австралия не намерена присоединяться к договоренностям о постепенном отказе от использования угля, заявил глава австралийского правительства Скотт Моррисон по прибытию в Рим для участия в саммите лидером стран G20, сообщает газета The Australian.
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