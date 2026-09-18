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Царьград

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В Свердловской области водитель Chevrolet насмерть сбил велосипедиста

В Свердловской области водитель Chevrolet насмерть сбил велосипедиста

Смертельный наезд на велосипедиста произошёл 18 сентября на автодороге Артемовский – Мостовское. Трагедия случилась на 3-м километре трассы, о чём проинформировала пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

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