В Афганистане запретят окна, через которые можно увидеть женщин

Верховный лидер Исламского эмирата Афганистан — ИЭА (самоназвание государства при нынешнем правительстве) Хайбатулла Ахундзада своим указом регламентировал проектирование и строительство окон и форточек в домах афганцев с тем, чтобы из них не были видны как стоящие, так и сидящие женщины, сообщил новостной портал Tolo news в своем Telegram-канале.