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Царьград

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Жара под +31°C и грозы: синоптики о погоде во Владимире

Жара под +31°C и грозы: синоптики о погоде во Владимире

Синоптики прогнозируют жителям региона жаркий уик-энд. Июль вступает в свои права: если ночные температуры будут комфортными и составят от +15 до +20 градусов, то днем солнце прогреет воздух до тропических значений — от +26 до +31 градуса.

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