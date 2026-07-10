Жара под +31°C и грозы: синоптики о погоде во Владимире

Синоптики прогнозируют жителям региона жаркий уик-энд. Июль вступает в свои права: если ночные температуры будут комфортными и составят от +15 до +20 градусов, то днем солнце прогреет воздух до тропических значений — от +26 до +31 градуса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии