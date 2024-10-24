Академик Покровский: доказать заражение ВИЧ через маникюр невозможно

Жительница Пскова заявила врачам, что заразилась ВИЧ на маникюре. Руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИДа ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский подтвердил News.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии