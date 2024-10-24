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Академик Покровский: доказать заражение ВИЧ через маникюр невозможно

Академик Покровский: доказать заражение ВИЧ через маникюр невозможно

Жительница Пскова заявила врачам, что заразилась ВИЧ на маникюре. Руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИДа ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский подтвердил News.

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