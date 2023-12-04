Все модели iPhone 16 могут быть оснащены многофункциональным переключателем беззвучного режима

Такая кнопка умеет управлять не только звуком.Согласно последним слухам, компания Apple планирует расширить функциональность смартфона, включив кнопку Action Button во все четыре модели грядущей серии iPhone 16.
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