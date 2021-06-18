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День медика в Украине в 2021 году: когда выпадает профессиональный праздник и будет ли этот день выходным

День медика в Украине в 2021 году: когда выпадает профессиональный праздник и будет ли этот день выходным

Если у вас есть знакомые медицинские работники, то обязательно поздравьте их. В 2021 году День медика припадает на воскресенье, 20 июня Он является в этом году выходным днем, однако на государственном уровне как праздник этот повод не закреплен.

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