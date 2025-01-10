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Шоу «Волшебник из Великого Устюга» будет идти в ДК Горбунова до 12 января

Шоу «Волшебник из Великого Устюга» будет идти в ДК Горбунова до 12 января

Уникальные технологии, потрясающие костюмы, а вместо декораций — компьютерная графика. В столичном ДК Горбунова в эти дни проходит масштабное новогоднее шоу — зрителям показывают удивительные акробатические трюки, цирковые номера и выступления воздушных гимнастов.

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