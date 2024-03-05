Балахнин: «Не хотелось бы, чтобы РПЛ потеряла Промеса»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о словах президента РПЛ Александра Алаева, который, комментируя ситуацию с нападающим «Спартака» Квинси Промесом, заявил, что осужденные футболисты после завершения судебных процессов не должны играть в лиге.