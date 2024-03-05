НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Все о футболе

9 подписчиков

Балахнин: «Не хотелось бы, чтобы РПЛ потеряла Промеса»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о словах президента РПЛ Александра Алаева, который, комментируя ситуацию с нападающим «Спартака» Квинси Промесом, заявил, что осужденные футболисты после завершения судебных процессов не должны играть в лиге.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх