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6 фактов, разрушающих стереотипы о чудовищной антисанитарии в Средние века

6 фактов, разрушающих стереотипы о чудовищной антисанитарии в Средние века

Распространенное мнение о людях, живших в средние века, заключается в том, что они жили в жуткой антисанитарии.

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Рамиль Гилазетдинов
Не знаю конечно о каких именно годах говорит автор, но к примеру, в Аравии, где родился пророк ислама, гигиена тела и дома вышла на первый уровень с приходом ислама как религии.

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