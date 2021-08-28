6 фактов, разрушающих стереотипы о чудовищной антисанитарии в Средние века

ПолонСил.ру - социальная сеть здоровьяЗдоровье6 фактов, разрушающих стереотипы о чудовищной антисанитарии в Средние века Распространенное мнение о людях, живших в средние века, заключается в том, что они жили в жуткой антисанитарии.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьРамиль ГилазетдиновНе знаю конечно о каких именно годах говорит автор, но к примеру, в Аравии, где родился пророк ислама, гигиена тела и дома вышла на первый уровень с приходом ислама как религии.Комментировать
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