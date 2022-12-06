Стало известно, кто получит 280 миллионов на строительство дороги в Академическом

Опреден подрядчик, который построит в Академическом улицу Вавилова на участке от Парина до Ландау. На участие в аукционе заявлялись две компании, победитель – трест «Уралтрансспецстрой», он предложил цену на полтора миллиона ниже максимальной.
Опреден подрядчик, который построит в Академическом улицу Вавилова на участке от Парина до Ландау. На участие в аукционе заявлялись две компании, победитель – трест «Уралтрансспецстрой», он предложил цену на полтора миллиона ниже максимальной.
Свежие комментарии