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Стало известно, кто получит 280 миллионов на строительство дороги в Академическом

Стало известно, кто получит 280 миллионов на строительство дороги в Академическом

Опреден подрядчик, который построит в Академическом улицу Вавилова на участке от Парина до Ландау. На участие в аукционе заявлялись две компании, победитель – трест «Уралтрансспецстрой», он предложил цену на полтора миллиона ниже максимальной.

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