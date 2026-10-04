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Ташуев о Дзюбе: «Мужчина в 38 лет – это расцвет, можно работать наравне с молодыми. Модричу 41 – играет на уровне»

Сергей Ташуев считает, что Артем Дзюба еще мог бы помочь ряду клубов Альфа-Банк РПЛ . «Модричу 41 год – и играет по-прежнему на уровне.

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