Кровавый айсберг зла. В Киеве жалеют, что не замучили больше русских детей

Что такое хохлы,мы уже знали всегда,а теперь,благодаря нашим ельцинским политикам,получили полубезумную забандеренную Окраину Российского государства!!!Браво,либерасты-политики жадные и наглые,БРАВО!А РЕБЯТА НАШИ И НАРОД РАСПЛАЧИВАЮТСЯ......

АЛЕКСАНДР Крымский

Уничтожать хохляцко бандеровскую мразь там нормальных давно нет уже и выблядки такие же. Поавильно ребята Е.Пригожина им бошки резали и кастрировали. Скоты не должны плодится.. итог хохол подох а нам всем по хуй. Убей хохляцкцю свинью очисти украину и мир