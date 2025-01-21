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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Кровавый айсберг зла. В Киеве жалеют, что не замучили больше русских детей

Кровавый айсберг зла. В Киеве жалеют, что не замучили больше русских детей

Аргументы и факты – aif.ru Кровавый айсберг зла. В Курской области в подвалах освобожденного от украинских нацистов села Русское Поречное были обнаружены изуродованные трупы мирных жителей: стариков и женщин.

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Комментарии
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Зоя Гольдштаб
Что такое хохлы,мы уже знали всегда,а теперь,благодаря нашим ельцинским политикам,получили полубезумную забандеренную Окраину Российского государства!!!Браво,либерасты-политики жадные и наглые,БРАВО!А РЕБЯТА НАШИ И НАРОД РАСПЛАЧИВАЮТСЯ......
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5 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Уничтожать хохляцко бандеровскую мразь там нормальных давно нет уже и выблядки такие же. Поавильно ребята Е.Пригожина им бошки резали и кастрировали. Скоты не должны плодится.. итог хохол подох а нам всем по хуй. Убей хохляцкцю свинью очисти украину и мир
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4 час.
ОЛЕГ ОЛЕГ
Посадка на кол - тоже неплохо
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1 час.

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