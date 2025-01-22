Трамп инициировал крупнейший в истории проект по развитию инфраструктуры ИИ в США

Трамп объявил о выделении 500 миллиардов долларов на создание инфраструктуры искусственного интеллекта / © Depositphotos Таким образом, правительство США немедленно прекращает всю деятельность, касающуюся регулирования технологии ИИ.
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