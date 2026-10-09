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FiNE NEWS

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Суд отказался отправлять под домашний арест следователя по делу о пропаже Rolex Лерчек

Суд отказался отправлять под домашний арест следователя Никиту Тулупова, который находится в центре скандала из-за пропажи Rolex и браслета Bulgari блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек.

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