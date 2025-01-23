Тематические лекции и мастер-классы по урбанистике к Дню студента пройдут в городе

В пятницу, 24 января, накануне празднования Дня студента, на корпоративной площадке Департамента градостроительной политики «Пространство» состоится тематическое мероприятие для студентов и всех любителей урбанистики.
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