Европейская страна запретила посещать магазины без прививки от COVID-19

В Латвии запретили посещать магазины без прививки от COVID-19, такое решение принял совет по кризисному управлению этой европейской страны, сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш: «В магазины смогут ходить только люди с COVID-сертификатами.
В Латвии запретили посещать магазины без прививки от COVID-19, такое решение принял совет по кризисному управлению этой европейской страны, сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш: «В магазины смогут ходить только люди с COVID-сертификатами.
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