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В Ростовской области в рамках операции «Путина-2022» полицейские задержали браконьера

В рамках оперативно-профилактической операции «Путина-2022» полицейские совместно с контролирующими ведомствами проводят комплекс специальных, профилактических и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на обеспечение сохранности биоресурсов.

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