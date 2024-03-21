Врач предостерег от сна в одной позе

Британский доктор Тони Налда рассказал, почему нужно отучаться от привычки спать на животе. Эта поза нефизиологична и вредит многим системам организма — от позвоночника до сердечно-сосудистой системы, предупредил специалист.
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