Сантьяго Дения возглавил сборную Чехии по футболу

Сантьяго Дения Санчес стал главным тренером сборной Чехии. Испанец, ранее добившийся успехов с испанскими юношескими и молодежными сборными, дебютирует на международной арене в матчах Лиги наций против Хорватии, Англии и Испании.
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