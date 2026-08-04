Каким будет последний месяц лета для каждого знака Зодиака

Главной темой месяца окажется коридор затмений, который приоткроет двери между прошлым и будущим. Многие события проявят истинную суть людей и обстоятельств, заставят отказаться от иллюзий и принять важные решения.
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