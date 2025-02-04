"Под огневой контроль!". Русская армия вышла к границам ЛНР. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Стали известны очередные успехи Вооружённых сил России в Луганской Народной республике.Подразделения армии России вышли на административную границу Луганской Народной республики и взяли под огневой контроль один километр фронта.
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