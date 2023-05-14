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Крым инициирует аннулирование решения о передаче региона Украине в 1954 году

Крым инициирует аннулирование решения о передаче региона Украине в 1954 году

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов сообщил о намерении президиума местного законодательного органа инициировать рассмотрение вопроса об отмене решения 1954 года о передаче региона от РСФСР в состав УССР.

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