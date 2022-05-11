Popcaketv

24 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Так будет
    обещала усраться за Русь, жду, не дождусь....мразь конченная и, видимо те, кто ее принимают на работу на телевидение,...«Гнать ее надо»- ...
  • dmitrfil
    А вот мне по литавре и большому барабану вернется или нет Галкин  и его бабушка в Россию!!!«Кое-кому перешел...
  • Галина Ковалева
    Когда уже перестанут писать об этих "прости господи"? Какое дело нормальным людям до её сисек?Ольга Бузова отве...

«Он говорил, что у друга, но был у меня»: бывшая девушка Чонгука сделала странные признания

«Он говорил, что у друга, но был у меня»: бывшая девушка Чонгука сделала странные признания

Чонгук (Jungkook) и Ви (V) недавно расстались. Они отменили свою свадьбу, но АРМИ все еще надеются на то, что парни смогут разрешить все свои проблемы и будут вместе.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх