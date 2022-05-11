«Он говорил, что у друга, но был у меня»: бывшая девушка Чонгука сделала странные признания

Чонгук (Jungkook) и Ви (V) недавно расстались. Они отменили свою свадьбу, но АРМИ все еще надеются на то, что парни смогут разрешить все свои проблемы и будут вместе.
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