Предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 29-30 апреля, 1 мая 2025 года

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 29-30 апреля, 1 мая в центральных и восточных районах Крыма сохранится высокая пожарная опасность, в западных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность.
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