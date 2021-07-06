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Энрике о незабитом пенальти Мораты: «Я поблагодарил и обнял его. Он позволил нам мечтать»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике после полуфинала Евро-2020 против Италии (1:1, 2:4 по пенальти) поддержал нападающего Альвару Морату, который не реализовал удар в послематчевой серии.

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