Rockstar выпустит на ПК улучшенную версию GTA V с трассировкой лучей уже 4 марта

Rockstar Games объявила выход некстген-обновления для ПК-версий Grand Theft Auto V и Grand Theft Auto Online, которое принесет ряд улучшений, уже представленных на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
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