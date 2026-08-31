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Цены на сельхозкультуры показали сильнейший месячный рост за 13 лет

Цены на сельхозкультуры показали сильнейший месячный рост за 13 лет

Цены на сельхозпродукцию в августе демонстрируют самый сильный месячный рост более чем за десятилетие.

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