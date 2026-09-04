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Новости Брянска

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ВСУ атаковали жилой дом в Брянской области: погибли два человека

ВСУ атаковали жилой дом в Брянской области: погибли два человека

В результате атаки беспилотника, сбросившего взрывное устройство на жилой дом в селе Алейниково, погибли двое мужчин.

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